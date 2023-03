Christine LE GOFF

J’ai une expérience significative réussie de près de 15 ans dans le domaine administratif : sens de l’accueil, organisation, gestion, bon relationnel sont des qualités que j’ai démontrées. Polyvalente, je me suis toujours adaptée à l’environnement de travail (mode, association, cabinet d'architecture.....) et aux outils mis à ma disposition.

J'ai acquis le sens de l’écoute et une aptitude certaine à informer et à renseigner les personnes pour répondre aux mieux à leurs attentes.

J’ai l’habitude de travailler de façon autonome et responsable, en reportant régulièrement à ma hiérarchie. Je veille au respect des consignes et des délais, tout en étant en mesure de proposer des initiatives constructives.

Dotée de qualités indispensables à mon poste : rigueur, efficacité, discrétion, polyvalence, je vous propose ma motivation, ma disponibilité, ma flexibilité et mon dynamisme



Mes compétences :

Credit Control

Microsoft Windows

Microsoft Office

Gestion d'agenda

Comptabilité

Gestion du personnel

Travail en équipe

Management