Christine LOUIS

Installée dans la région Alsacienne depuis 2010 (sur Lyon auparavant), dans le Haut-Rhin, entre Mulhouse et Colmar, je suis à la recherche d'un travail motivant et d'avenir.



En CDI, depuis bientôt 5 ans dans un magasins d'articles de Sport, je suis à la recherche de nouveaux objectifs à savoir un poste administratif me permettant de développer d'avantage mes compétences et d'avoir des perspectives d'évolution.



Dotée de 10 ans d’expérience, je suis vraiment à la recherche d'un poste valorisant et motivant qui allie l'organisation, Le travail en équipe,, la relation clientèle, l'aboutissement de projets...

Cela restent pour moi des objectifs et des travaux qui m'intéressent vraiment et qui me donnent envie de m'investir pour participer aux bons résultats et fonctionnement de l'entreprise.



Je souhaite avoir un travail polyvalent.



Je cherche une entreprise qui valorise ses salariés et où le climat de travail est agréable.



Je suis vraiment à la recherche d'un poste qui soit enfin à la hauteur de mes attentes et de mes capacités et que je puisse enfin découvrir mon potentiel professionnel sur le long terme.





Je suis quelqu'un qui a travaillé dans des secteurs d'activité aussi différents les uns que les autres, j'ai donc la faculté d'adaptation pour un poste ou un secteur professionnel n'est pas vraiment un frein mais plutôt un moteur.





Bonne lecture.



Cordialement.



Mes compétences :

Bureautiques

Commerciales

compétences bureautiques

MES

Motivée

Rigoureuse

S'investir

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Lotus 1-2-3

Aladin