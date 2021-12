Christine MASANET

Les arts visuels et plastiques sont au cœur de mon parcours professionnel atypique et cohérent.

Je souhaite exprimer mes compétences au sein d’une entreprise qui favorise l’interaction entre ces domaines et l’humain. Dynamique et mobile... j'aime construire et mener à bien de nouveaux projets.

Si vous êtes représentant d'une institution culturelle, d'une collectivité, d'un comité d'entreprise ou d'une association et appréciez mon profil vous pouvez me contacter au 06 82 22 52 43, je serais ravie de vous rencontrer.