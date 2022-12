Christine PREVIDI

Mon parcours : Direction Financière et Organisation Union Financière de France de 1983 à 1989, Secrétaire Général (Associé fondateur) de Dexia Partenaires France (Ex La Financière Exelmans) de 1989 à 2003, Fondateur de CGPI Associés 2004.

CGPI Associés a été cédée le 14 juin 2012 au Groupe Primonial. Après une intégration et un transfert de l'ensemble des actifs, la société CGPI Associés disparait.



Pour ma part, à l'issue de l'accompagnement du Groupe Primonial dans cette intégration, j'ai quitté le Groupe fin 2012 avec pour ambition de mettre à disposition d'institutionnels mon savoir faire de 29 ans dans la gestion et de l'administration de réseaux de Conseils en Gestion de Patrimoine



Formation : Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales Paris V



Mes compétences :

SCPI

Immobilier

Assurance Vie

Gestion de Trésorerie

Gestion de Patrimoine

Succession

Transmission