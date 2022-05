Christine RUZZANTE

Si je devais me présenter à vous, je dirais que je suis une personne qui part du principe qu'on apprend chaque jour.

Une personne de passion et qui aime l'excellence.



J'ai appris que cette capacité à soulager des petits maux était une histoire de famille.



Amie des bêtes, j'ai commencé par magnétiser mes chats puis des membres de ma famille, des amis.....



Pour me perfectionner, j'ai ensuite suivi une formation certifiante de Praticienne en magnétisme.



Depuis mon intérêt n'a cessé de grandir et je peux dire que le magnétisme s'est imposé dans ma vie comme une évidence.



Le magnétiseur ne guérit pas mais il met son énergie ou l'énergie de l'univers à la disposition de la personne afin que le corps de celle-ci se guérisse de lui-même.



Pour mieux comprendre, j'emploierais la métaphore de la batterie d'une voiture.



Lorsque cette dernière est "à plat", nous faisons appel à une autre voiture pour recharger la batterie afin que celle-ci redémarre.

De la même manière, notre corps physique a besoin d'un apport d'énergie pour se recharger lorsqu'il est affaibli.



Le magnétisme s'adresse aux personnes et également aux animaux.



Pour nos chers amis de compagnie, on obtient de bons résultats sur les maladies de peau,les maux de dos, la nervosité.....

De nombreux maux peuvent être soignés en complément d'une prise en charge vétérinaire.



Il en est de même pour une personne qui doit avoir au préalable consulter un médecin.

Le magnétisme agit sur les maux de dos, les inflammations, les maux de tête et les migraines, les plaies, les brûlures, la peau et ses problèmes : le zona, l'eczéma, le psoriasis, l'herpès et les verrues, les troubles de l'insomnie et de l'endormissement...



Il est possible de magnétiser une personne en direct ou à distance à partir d'une photographie.



Cependant pour favoriser la détente de l'animal et les bienfaits du magnétisme, les séances sur les animaux se font uniquement à distance.



La passion des pierres est vite arrivée également.



Je suis également praticienne en réflexologie plantaire : les pieds sont le reflet du corps et des organes.

Je propose également le massage facial japonais aux huiles d'Argan, d'Abricot et de rose de Damas.



Mes séances se font en présentiel ou bien sur photographies ou en distanciel UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.