20 ans d'expérience ventes et marketing dans l'aérien, dont 7 années passées sur différents marchés étrangers (Asie, Afrique de l'Ouest et Moyen Orient).

Aprés un break (congé parental) pour élever mes enfants , je suis prête pour poursuivre ma vie professionnelle avec motivation et énergie.



Mes compétences :

Sales manager

Environnement international

E commerce

Management de transition

B2B

Customer care

Encadrement d'équipe