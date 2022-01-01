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Christine THUILLIER (MAISON)

CARROS

En résumé

CREATION ET RESTAURATION DE VITRAUX.
AUX PLOMBS
EMAUX , GRISSAILLES...
METHODE TIFFANY AU CUIVRE.....
FUSING , THERMOFORMAGE.....

CREATIONS MODERNES, CONTEMPORAINES....
FIGURATIVES , ABSTRAITES ....
DANS LE VITRAIL TT EST PERMIS !
CHOIX DE VERRES, DE FORMES, DE MATIERES,DE COULEURS....A L INFINI !

UN DESSIN ! UNE IDEE ! UN PROJET !
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ,VOUS ACCOMPAGNER ET MENER VOTRE PROJET A TERME !

FAITES ENTRER LA LUMIÈRE, LA CHALEUR DU VITRAIL CHEZ VOUS !!!!

Thuillier Christine
Aux vitraux d'antan

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