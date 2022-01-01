Christine THUILLIER (MAISON)

CREATION ET RESTAURATION DE VITRAUX.
AUX PLOMBS
EMAUX , GRISSAILLES...
METHODE TIFFANY AU CUIVRE.....
FUSING , THERMOFORMAGE.....
CREATIONS MODERNES, CONTEMPORAINES....
FIGURATIVES , ABSTRAITES ....
DANS LE VITRAIL TT EST PERMIS !
CHOIX DE VERRES, DE FORMES, DE MATIERES,DE COULEURS....A L INFINI !
UN DESSIN ! UNE IDEE ! UN PROJET !
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ,VOUS ACCOMPAGNER ET MENER VOTRE PROJET A TERME !
FAITES ENTRER LA LUMIÈRE, LA CHALEUR DU VITRAIL CHEZ VOUS !!!!
Thuillier Christine
Aux vitraux d'antan
Pas de formation renseignée