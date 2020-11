Christine VEYSSEIRE

Détentrice d'un Master en Médiation Culturelle, d'une Licence en Histoire et en Histoire de l'Art, d'un diplôme de Premier Cycle de l'Ecole du Louvre, et d'un bachelor de l'IESA en médiation socio-culturelle je bénéficie d'une bonne formation culturelle et historique.

Mes pratiques personnelles ou professionnelles m'ont par ailleurs permis d'aborder divers milieux, et de développer mes compétences en travail administratif, en communication, en médiation et en gestion de projets culturels.

Je bénéficie par ailleurs d'une expérience particulière avec les publics d'enfants et de personnes atteintes de handicaps cognitifs.