Christine VIALES

Professionnelle du Recrutement et de la Gestion de Personnel depuis plus de 14 ans, mes années d’expériences en Agences d’emploi généralistes ou spécialisées, m’ont permis d’acquérir une pluridisciplinarité et la polyvalence en matière de ressources humaines.

Aujourd'hui consultante indépendante, je peux vous accompagner sur les thèmes suivants :



- Recrutement,

- Rédaction contrat de travail

- Gestion de personnel

- Gestion de la paie

- Conseils et analyse



Mes compétences :

Animation d'équipe

Prospection commerciale

Législation sociale

Recrutement

Formation interne

Suivi clients

Facturation et suivi des encaissements

Gestion des priorités

Dynamique

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Réactivité

ANAEL TT

Ciel Compta

Management

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Conduite du changement

Gestion du personnel

Pixid

Directskill

Gestion de la paie