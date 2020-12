J'ai une expérience de plus de 10 ans en management d'équipe.

Je sais gérer des changements de processus en mode projet, suivre et animer des plans d'actions.

En RH, je maîtrise le recrutement, les contrats, les sanctions, l'organisation et le suivi des formations règlementaires ou non.



Mes compétences :

Audit

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Management

Développement RH