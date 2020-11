Christoph RENARD

Je travaille depuis mars 2011 en tant que juriste international au sein de la direction juridique du Groupe B&B Hôtels. J'interviens principalement en droit immobilier sur les projets de développement de nouveaux hôtels en France et en Europe et sur les affaires juridiques de toutes les filiales étrangères (Allemagne, Pologne, Italie, République Tchèque).



Avant de rejoindre le Groupe B&B Hôtels, j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que juriste international au sein de la direction juridique de Maus Frères International Services SAS, qui est entre autre en charge des affaires juridiques de Devanlay SA (licencié mondial de la distribution et de la fabrication des vêtements et de la maroquinerie Lacoste), du groupe Aigle et du groupe Gant. J’intervenais principalement sur les affaires juridiques des filiales de distribution et de fabrication en Chine, Hong Kong, Allemagne et en France.



J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu’avocat allemand (Rechtsanwalt) au sein du cabinet Caemmerer Lenz, l’un des principaux cabinets du sud-ouest de l’Allemagne. Je suis intervenu dans les domaines du droit des sociétés, droit commercial et droit de la propriété intellectuelle (contentieux et conseil).



De nationalité franco-allemande, j’ai effectué toute ma scolarité en Allemagne. Dans le cadre de ma formation universitaire, j’ai notamment eu l’opportunité d’effectuer un double cursus entre les universités Paris I Panthéon Sorbonne et Cologne et de rédiger une thèse de doctorat allemande.



