Christophe BARRUCQ

Ingénieur d’études en systèmes d’information, 15ans d'expérience, spécialisé dans l’implémentation et le conseil SIRH.



J’ai participé à des projets d’implémentation de Peoplesoft dans des rôles de consultant fonctionnel et technique, et je suis également intervenu en assistance à maîtrise d’ouvrage.



J’apprécie beaucoup le travail en équipe et suis reconnu pour mes bonnes capacités d’analyse. Mes compétences relationnelles me permettent de bien m’intégrer dans diverses équipes et contextes de travail.





Compétences Fonctionnelles: Recruiting Solutions (Talent Acquisition Management & Candidate Gateway), ePerformance, eLearning Management, Administer Workforce, Workforce Development, Competency Management, Global Payroll, Payroll Interface, Salary Planning, Variable Compensation, Stock Options Administration, Group Management, Succession Planning.



Compétences Techniques: PeopleCode, Integration Broker, XML Publisher, Tree Manager, Component Interfaces, Pure Internet Architecture, IScript, Web Services, SOAP, HTML, CSS, Jquery, SQL.



Mes compétences :

ERP

Information Technologies

Informatique

Peoplesoft

Ressources humaines

SIRH

Systèmes d'Information

Conseil

Ingénierie

Système d'information

Gestion de projet

SQL

JavaScript

Oracle

eLearning Management

Gestion administrative

Gestion de carrière

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Gpec

Développement RH

Développement des compétences