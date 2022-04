Christophe BASLER

Guitariste-compositeur-arrangeur, je travaille seul ou en relation avec un ami compositeur, et un auteur également....Je possède tout le matériel qu'il faut pour enregistrer, mixer et masteriser des "démos" ou "albums" complets !!



J'ai aussi deux duos acoustiques-voix "LES AUTRES" et "POP-UP", et je cherche actuellement plusieurs endroits ou nous pourrions nous produire avec mes 2 Formations !!!!



N'hésitez surtout pas à nous contacter pour vos soirées, prix attractifs et qualité assurés !!



Musicalement.



Mes compétences :

Musique

Guitariste