Christophe BASQUE

Fondateur de la société CEFIPRO, spécialisée dans le courtage en crédits professionnels et dans recherche de financements pour les entreprises. CEFIPRO est partenaire d'ACCESS CREDITS PRO, 1er réseau national d’experts en financement des entrepreneurs.



Notre métier, accompagner les entrepreneurs dans la recherche et la négociation de prêts professionnels destinés au financement de leurs projets : création entreprise, reprise fonds de commerce, franchise, développement, investissement machine et matériel,besoins en trésorerie, rachat de parts sociales,acquisition d’un local professionnel, travaux d'aménagement, etc



Nos solutions : crédit MT et LT, crédit-bail immobilier et mobilier, affacturage, leasing...



Pourquoi faire appel à nos services :

• Expertise, étude approfondie de votre projet et conseil sur sa présentation bancaire.

• Disponibilité, nous sommes votre interlocuteur dédié pour le financement de votre projet.

• Gain de temps, 1 mois maximum pour obtenir plusieurs offres de prêts.

• De la demande de prêt jusqu'à la signature de l'offre de prêt, nous nous occupons de tout.

• Economie, vous bénéficiez d’une négociation optimale de vos conditions bancaires.

• Efficacité, nous avons les contacts compétents dans les banques.

• Nous multiplions vos chances de succès en interrogeant plusieurs banques.

• Engagés à vos côtés, nous ne sommes rémunérés qu'au résultat !



Offre de Partenariat pour Franchiseurs, transactionnaires fonds de commerce, agences immobilières locaux professionnels, Contactez CEFIPRO au 06 18 09 60 28



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Credit management

Administration des ventes

Service client

Analyse de risque

Recouvrement amiable

Management opérationnel

Recouvrement de créances

Négociation bancaire

Courtage crédits

Affacturage