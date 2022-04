Christophe BASTIN

Directeur Artistique indépendant exerçant à Paris depuis 8 ans, je propose mes services dans le cadre de différents et multiples projets.



Tirant bénéfice des exigences de ce métier qui nécessite de s'intéresser et de se documenter sur les sujets qui m'ont été confiés, j'ai pu exprimer mes compétences et ma créativité au service d'une clientèle variée et dans des domaines d'activité très différents.



Privilégiant le dialogue et une étroite collaboration avec mes clients, je veille à leur proposer des réponses contemporaines, sobres et fonctionnelles répondant à leurs attentes.



Spécialisations : Maîtrise de l'environnement mac et pc, Adobe Illustrator, Adobe in design, Adobe Photoshop, Quark X Press.

Notions sur Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Microsoft Office, Final Cut.



Mes compétences :

Direction artistique

Graphisme

Création web

Branding

Communication visuelle

Identité visuelle

Conseil

Création de site web

Code typographique

Communication

Packaging

Web design