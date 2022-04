Christophe BATARDIERE

Après des expériences dans la technologie et l'international, je rejoins l'entreprise familiale en créant la cellule import. Je découvre ensuite l'entreprise en prenant en charge la logistique puis les achats.

Aujourd’hui mon frère et moi dirigeons le groupe en toute complémentarité. Lui, le commerce, moi les fonctions support (SI, logistique, finance et RH).

Nous avons à cœur de développer les magasins affiliés et intégrés, existants et futurs, et de les accompagner dans les changements du métier de la distribution.

Le plus passionnant et difficile c’est d’embarquer tous les acteurs: les équipes des magasins, de la centrale et tous les partenaires. Mais nous savons aussi que c’est la clef du succès de l’enseigne.



Mes compétences :

Achat

Import

Logistique

Chine

Sourcing

Achats

Commerce international

Management