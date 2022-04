Christophe BATARDIÈRE

L'animisme, la nature, la symbolique totémique et sa représentation humaine et mystique fondent l'ensemble de mon travail actuel. La recherche d'harmonie et de raffinement est aussi très présente dans mes créations, et significative de mon approche technique et sophistiquée de la réalisation. Mon autre moitié révèle un nature plus brute et impulsive, propice au rêve et à l'intuition. Mêlant les genres j'aime créer des hybrides improbables et fantasmagoriques m'invitant aux confins de l'inspiration et de l'acte libérateur.



