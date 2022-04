Christophe BATTAGLIA

De nature motivé , j'aime les challenges et encore plus parvenir à les surmonter en trouvant les solutions et arguments pour amener les clients vers la satisfaction qu'il recherche...



Je suis reconnu pour ma créativité , ma sympathie , mon engagement , mon professionnalisme , ma réactivité , mon sérieux et mon enthousiasme pour toujours trouver une solution pertinente aux problématiques de mes clients en leurs apportant un vrai savoir faire et connaissance du métier acquise depuis la sortie de mes études que ce soit sur le point commercial ou technique du bâtiment au cours de mes années de parcours.



Mes compétences :

Dynamique

Sociable

Autodidacte

Sérieux

Invoicing > Issuing Invoices

Building Services

High Voltage