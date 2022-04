Christophe BATTAGLIA

Conseiller en formation depuis janvier 2007 à l'ANFA (OPCA de la Branche des services de l'automobile).

Etendue géographique des missions : régions sud PACA et Corse.

Management de projets de formation, conseil et accompagnement de 50 établissements de formation, développement de projets CQP pour les entreprises du secteur, problématique de GPEC.

Suivi de la qualité de réalisation des CQP de Branche dans les organismes de formation. Conseil et expertise pédagogique.

Gestion, développement et suivi de la carte régionale de formation.

Construction, suivi et mise en oeuvre du budget régional, financements de projets pédagogiques, de matériels d'ateliers.

Développement et entretien de partenariats institutionnels avec les différents acteurs de la formation professionnelle (Rectorats, Régions, Pôle emploi, Ardml, Missions locales, lycées professionnels, CFA...).

Construction des plans de formations des formateurs et enseignants (250 personnes), organisation et suivi du développement de leurs compétences.

Suivi des formations tuteurs et maîtres d'apprentissage.

Responsable de la promotion des métiers du secteur, participation aux forums et salons de l'emploi et de la formation en Paca/Corse.

Coordinateur et animateur de groupes de travail.

Management de projets de mobilité internationale : mise en place, suivi, développement de projets de formation au Canada (Québec, Montréal).