Christophe BATTU

Ingénieur en informatique industrielle, complété d’un master en management et informatique, j’opère en tant que MOE/AMO/chef de projet dans la conception et la mise en oeuvre du SI industriel de sites industriels sensibles : industrie et data center.

Véritable architecte de système d’information industrielle, j’interviens en complément dans l’expertise de système BMS/GTC/SCADA/MES/CFA, DCIM ainsi que la mise en oeuvre de reporting technique et décisionnel : SLA/KPI.

L'analyse technique et l'interface avec les différents lots techniques sont mes activités quotidiennes.



Mes compétences :

GTC

DCIM

Exploitation de Data Center

Ingénieur d'affaires