Christophe BATTUT

Bonjour, et bienvenue sur mon profil,



Chasseur de gaspis agroalimentaires, j’accompagne les entreprises pour leur permettre de fabriquer plus sereinement des produits sains et surs, tout en réduisant leurs dépenses.



Parce que je crois que rien n’est plus important que de permettre à tous les gens de pouvoir bien se nourrir à un juste cout.



Les dirigeants de TPE et PME du secteur agroalimentaire possèdent une excellente expertise de leur savoir-faire et consacrent beaucoup de leur énergie à commercialiser leurs produits, gérer leur entreprise et manager leurs équipes.



Leur apporter une expertise professionnelle en achats, domaine où ils ne peuvent consacrer efficacement suffisamment de temps, c’est leur fournir un puissant levier pour améliorer leurs marges.



En m’appuyant sur ma solide expérience en matière de réduction des couts et de sécurité alimentaire, résultat d’un parcours de trente ans au sein d’entreprises agroalimentaires, je leur fourni et déploie tous les outils opérationnels pour abaisser leurs couts de production.



La réduction des couts, comme la gestion de crises, le redressement d’entreprises ou les opérations de croissance externe, sont autant de succès professionnels qui ont marqué mon parcours et qui me permettent aujourd’hui de contribuer à la réussite de mes clients



Installé à Bordeaux, mais mobile en France comme à l’international, je serais ravi d'échanger avec vous sur mes activités.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en toute confidentialité



Mes compétences :

Droit des contrats

Matières premières

Achats généraux

Organisations Achats

Achats de prestations

Achats responsables

Gestion et management

Entreprises et associations

Production Avicole