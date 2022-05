Philippe GALES

Expert freelance, je suis à la recherche de missions ponctuelle ou plus longues en France ou à l'étranger. Je suis mobile et très rapidement opérationnel.

Je travaille depuis près de 30 ans tant en France qu'à l'export pour des grands groupes cotées et des PME/PMI du secteur de l'ingénierie et de la construction dans le domaine de l'eau, des Infrastructures et de l'environnement.

L'expérience acquise dans un contexte multiculturel, avec une expérience professionnelle dans plus de 30 pays est valorisable dans le cadre de différents types de missions :

- Expertise technique : traitement de l'eau ; génie maritime ; gestion de réclamation/litiges

- Direction de projet : gestion opérationnelle de projets en phase exécution ou assistance ponctuelle pour la préparation de réponse aux appels d'offres

- Conduite du changement : notamment pour le repositionnement de centre de profits déficitaires

- Management de transition pour par exemple le développement et la gestion de projets stratégiques



Le détail de mes références professionnelles peut être fourni sur demande.