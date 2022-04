Christophe BAUDAT

Le Groupe Colocatère propose une solution simple et innovante pour créer, développer ou optimiser son patrimoine immobilier.



La démarche est innovante car elle consiste à trouver, transformer et gérer pour le client un bien (priorité aux maisons individuelles ou parfois appartements) qui sera loué en colocation.

Ce système permet à la fois de générer une rentabilité forte et une rente à la fin de l’opération qui seront de beaucoup supérieures à un investissement classique.

Le Groupe Colocatère vous permet également de défiscaliser l’ensemble des revenus locatifs générés, grâce au statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).



Enfin, le Groupe Colocatère vous propose le concept « clé en main », de la recherche du bien, en passant par le financement, les plans de réalisations et les travaux, et enfin la gestion locative grâce aux agences Colocatère dédiées à 100% dans la colocation, concept unique en France.