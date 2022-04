Christophe BAUDE

Marié, deux enfants de 12 et 11 ans.

Résidant à Cappelle Brouck (59 Nord)



Animateur pédagogique en Environnement depuis 1995 à la Maison de l'Environnement de Dunkerque pour tout public.

Principales thématiques : énergie, nuisances sonores et eau.



Diagnostiqueur de Performance Energétique depuis 2007 exclusivement pour les publics bénéficiaires des CCAS et en précarité énergétique ou difficulté de paiement de factures d'énergie et d'eau.



J'aime la musique et pratique le saxophone baryton au sein de l'Harmonie de Bourbourg, qui plus est j'ai la chance d'en être le président depuis 2003.

J'aime aussi les balades et les rencontres entre passionnés de moto, membre du moto club de Bourbourg, secrétaire de cette association depuis 2000 et co-organisateur de la fête de la moto et de la sécurité routière depuis 13 ans.