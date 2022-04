Christophe BAUDOT

« Depuis 1844, dans les moments d’euphorie comme dans les tempêtes,

nous avons toujours fait preuve de sérénité et de détermination pour garantir à nos clients des performances durables.



Fidèles à nos principes fondateurs, nous n’avons jamais cessé d’être à côté de nos sociétaires pour les aider à préparer sereinement leurs projets.



En jouant le temps comme un allié, nous avons su éviter les pièges du court terme et des effets de mode pour nous spécialiser sur les investissements à long terme.



Parce que bien faire fructifier son patrimoine est important

pour chacun, quels que soient ses moyens, nous avons toujours été ouverts à tous.



Parce que depuis 1844, nous sommes indépendants et mutualistes, nos intérêts seront toujours ceux de nos clients.



Portée par un réseau historique d’agents implantés sur l’ensemble du territoire, la qualité de l’écoute et de la relation personnalisée est au cœur de notre modèle, sans prétention, avec discrétion et humilité.



Notre dynamique du succès est le fruit d’une alchimie vertueuse entre expertise et proximité, bâtie sur une ambition dont nous n’avons jamais dévié : dans un monde structurellement instable et imprévisible,

nous donnons de la valeur au temps. » Manifeste du Conservateur



Si vous partagez nos valeurs basées sur la considération, le discernement, la discrétion et l'exigence, n'hésitez pas à me contacter afin que nous échangions sur votre situation patrimoniale et vos projets.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Vente