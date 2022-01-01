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Bruno BENEDIC

PARIS

Election présidentielle 2022

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En résumé

CONSEIL EN TENDANCES DE STYLE ET APPROCHES DE CONSOMMATION SUR LES SECTEURS MODE;

MISE EN PLACE DE COLLECTIONS ET DE STRATEGIES PRODUITS ET MARKETING AUPRES D'ENTREPRISES DU LUXE COMME DE LA GRANDE DISTRIBUTION;

CONSULTANT AUPRES DE BUREAU DE TENDANCES PARISIENS COMME PROMOSTYL OU CARLIN POUR L EMERGEANCE DE TENDANCES PRODUITS ET COMPORTEMENTS

CONSEIL AUPRES DE FEDERATIONS NATIONALES OU ETRANGERES (Russie-Pakistan)


SECTEUR PRIVILEGIE: ACCESSOIRES-CHAUSSURE-MAROQUINERIE

Mes compétences :
CONSULTANT MARKETING
Marketing
Maroquinerie
Mode

Entreprises

  • Bruno Benedic Consultant - CONSULTANT FREE LANCE

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