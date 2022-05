Patrice GIERA

VALORITY propose une approche globale autour d'experts de chaque métier de l'investissement. Groupe indépendant spécialisé dans le conseil et la gestion de produits financiers et immobiliers, porté par un véritable sens du service et un professionnalisme reconnu.



Notre fort développement nous conduit à renforcer nos équipes dans les grandes villes françaises.



En effet notre stratégie de communication alimente de multiples demandes d'investisseurs privés. Pour répondre à celles-ci, je suis en charge de développer des équipes de conseillers en gestion de patrimoine dans la région sud.



Votre mission, accompagnez une clientèle haut de gamme dans leurs projets de développement patrimonial. Après analyse, vous conseillez les solutions et opportunités les plus adaptées à leur situation. Votre force de conviction, votre engagement sur des challenges et votre savoir-faire commercial sont déterminants pour performer auprès d'un potentiel de contacts fournis par nos campagnes de communication.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine