Stephane GIERA

Superviseur et coordinateur Travaux Mécanique, Tuyauterie genie civil echafaudage calorifuge



petroplus



- Analyse des disfonctionnements et définition des stratégies et degrés d'urgences

- Mise en application des contrats de prestations

- Préparation des ordres de travail urgents

- Validation des ordres de travail préparé par la cellule préparation

en prenant en compte les aspects techniques, sécurité d'exécution et financier.

- Participation à l'élaboration du planning d'intervention.

- Gestion et réalisation des travaux suivant recommandation service inspection

- Gestion et réalisation des visites réglementaire.

- Réalisation d'audit de sécurité su les interventions de maintenances

- Contrôle la réalisation et le déroulement des interventions

- Demande d'Achat de prestations et de biens

- Elaboration des fiches d'Anomalies Chantiers ou Sécurité

- challenge des devis des prestataires

- coordination des travaux avec la cellule planification et tous les corps de métiers se rattachant aux ordres de travail

- participation à l’amélioration de la fiabilité des machines tournantes



Faits marquants :

- préparation et supervision remise en état de compresseurs

- supervision de plusieurs arrêts d’unité Claus

- préparation et supervision d’une remise en état réfractaire dans divers fours

- préparation et supervision de divers poses de collier et boites injectées ( type prestofuite)

- préparation, supervision et suivi arrêt d’une unité de distillation durant 40 jours (environ 3 millions d’euros de travaux)

- préparation et supervision de nettoyage sur batterie d’échangeurs et aerorefrigerants



FORMATIONS PROFESSIONNELLES



- Analyse fonctionnelle et cahier des charges fonctionnel

- Fonction Méthodes Maintenance (préparation, ordonnancement, planification, lancement et coordination)

- Logiciel Access 2000 ( niveau 1)

- Logiciel Microsoft Project 2000 Standard

- Réception échafaudage

- exploitations des compresseurs centrifuges

- exploitation et entretien des pompes centrifuges





INFORMATIQUE

Word, Excel, Access, Project (planification), Cimix (GMAO), Autocad (DAO), SAP (GMAO)