Christophe BAUDOUIN

Depuis octobre 2008 j'ai pris la fonction de responsable du service Santé et Sécurité au Travail

je dirige une équipe d'une trentaine de formateurs et assistantes sur les 6 départements de la Région Centre

je suis membre du comité de direction de l'IRFSS CENTRE de TOURS



je suis depuis 2007 praticien en PNL agréé NLPNL .

je suis formateur à l'IRFSS CROIX ROUGE FRANCAISE de TOURS(37) en communication non-verbale et l'approche PNL en milieu sanitaire et sociale



je suis membre de JURY pour le titre professionnel de formateur pour adultes certifié par la DIRECTE



Mes compétences :

communication

formation

recrutement

management

coaching

accompagnement

développement personnel