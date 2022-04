Emmanuel MARÉCHAL

J'évolue dans le monde de la distribution depuis 1993. Après une première expérience d'un an dans l'alimentaire, j'ai oeuvré dans le monde de la distribution spécialisée. Après 3 années formatrices passées chez Décathlon, j'ai passé 10 ans chez Darty dont 9 comme directeur de magasin. Passionné par la vente et les relations humaines, j'ai voulu transmettre mon savoir et passer à l'étape supérieure. J'ai pris la responsabilité de la région ouest chez Laurie Lumière pendant 2 ans.

De retour chez Darty, j'évolue au sein de la branche professionnelle de l'enseigne (Darty Pro). De nouveau en contact direct avec des clients, je commercialise l'offre Darty auprès de différentes catégories de professionnels de la Région Centre.



Mes compétences :

Gestionnaire

Aisance relationnelle