Christophe BAUDUIN

Curieux, Appliqué et rigoureux je me prépare a entamer une seconde carrière .



Je suis riche d'une expérience pluridisciplinaire de plus 24 ans dans la marine nationale ou j'ai acquis une forte autonomie ,mon expérience d'électromécanicien m'a souvent amené a être confronté aux difficultés du métier. Possédant une capacité d’analyse importante ,je suis capable de rédiger et de soumettre des compte rendus précis a ma hiérarchie. J'atteins sans difficulté les objectifs qui me sont assignés .



Actuellement je coordonne les travaux de dépannage et suis responsable de la mise en œuvre des aéronefs affectés a ma formations.



Disponible, les contraintes horaires ne sont pas un problème.



Les énergies renouvelables m'attirent beaucoup.



Un travail proche du milieu maritime serait un plus .



Mes compétences :

Animateur technique

Technicien maintenance aero

Electromécanicien maintenance

en Maintenance

Resource Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sorties

responable maintenance