Christophe BAYLE

Dessinateur Projeteur dans la société AUXITEC - tuyauterie - installation générale.

SST depuis 2012



Originaire d'un cursus Metallier Chaudronnier

BEP Structures Métalliques

BAC PRO STI option Structures Métalliques

BTS ROC (chaudronnerie)



Expérience en bureau d'études.

Réalisation d'isométriques

Nomenclatures,

Supportage,

Création d'outils de suivi d'études,

Coordiantion entre service d'études et service calcul.

Coordination d'études



Je me montre motivé, et très impliqué dans tout ce que j'entreprends. Toujours volontaire pour apprendre de nouvelles tâches/compétences.



Mes compétences :

RDM6

Navisworks Simulate

PDMS

Isocad et PipingCad

AutoCAD 3D et 2D

Microsoft Office

Implication