Jérémy JÉRÉMY FORAY (FORAY)

Chef de Projet et en charge du développement Grenoble, Savoie, Haute Savoie :



- Gestion de projet en maitrise d'oeuvre global

- Contact client

- Animation réunion

- Gestion d'équipe d'étude

- Réquisitions et analyse offres des fournisseurs

- Rédaction d'avant projets

- Établissement des tableaux de comparaison technique

- Planification de chantier et d'études

- Établissement de cahier des charges

- Etablissement offres et devis

- Établissement d'analyses fonctionnelles

- Suivi de chantier (maitre d'oeuvre)



Mes compétences :

Sérieux et ouvert

Conscience professionelle

Chiffrage et mise en place de devis

Planning ingénierie

Solutions techniques

Relation clientèle

Envie d'apprendre et d'évoluer

Ambitieux et motivé

Réactif et organisé

Industrie

Conception

Gestion de projet

Oil and Gaz

Appels d'offres