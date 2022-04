Christophe BEAUFRETON

Le groupe NICAEA est l'interlocuteur du professionnel de santé dans les domaines de la Gestion Privée , de l'installation, du Conseil et du Courtage en financements et placements. Le cabinet est certifié CIF et garantie une prise en charge régie par les règles de l'AMF et de l'ACP.



Née de l'expérience acquise dans les cabinets devenus filiales du groupe, notre société est aujourd'hui le partenaire de nombreuses associations de médecins, d'infirmiers libéraux, d'instituts de formation en parondotologie et en kinésithérapie et du plus grand syndicat de médecin francais.



Si nos partenaires nous font confiance, c'est parce que nous avons une grande expérience de notre métier et que nous installons systématiquement une relation éthique et durable avec nos clients qui sont suivis par le même conseiller depuis leur entrée en relation.



Notre siège social se situe au 1, place Masséna à Nice (06), dans la seule plateforme destinée aux métiers de la finance offrant les meilleurs outils dont la seule salle de marchés de la Région Sud.



Outre nos locaux, nous nous déplaçons chez nos clients et assurons des permanences sur les sites hospitaliers du Grand Sud, de Menton à Perpignan.



