Grâce à mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir force, autonomie, rigueur, diplomatie et évidement l'expérience humaine du management.

Efficace, polyvalente, rigoureuse et persuasive, je sais être un moteur pour relever et réussir les challenges!



Mes compétences :

Bureautique

Prise de décision

Leadership

Organisation

Autonomie