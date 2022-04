Christophe BÉDANNE

Depuis plusieurs années je soutiens et guide mon client (un des acteurs principal dans le domaine du ferroviaire), dans la validation des systèmes logiciels embarqués.

La validation telle qu'elle est mise en place aujourd'hui a nécessité : l'introduction de méthodes qualité structurées, la mise en place de méthodes de gestion de configuration, la définition des exigences de test en regards des exigences logicielles, le suivi et l'accompagnement de l'implémentation des solutions, la mise en place de lignes directrices et introduction des modèles liés à la documentation, au processus ou à la stratégie de validation

Par ailleurs, j'ai pris une part active dans les choix stratégiques concernant les outils de validation tant logiciels que matériel (banc de test) ainsi que dans le design et l'implémentation de ces derniers.

J'ai évolué au sein d'une équipe multi-projet où en tant que responsable V&V j'ai participé à la montée en charge et à l'organisation de l'équipe ainsi qu'à la formation des nouveaux membres de cette équipe.





Mes compétences :

Certification ITIL

Clearquest

Clearcase

Test management

Java

Visual Basic

Eclipse

Banc de tests

XSD

XSLT

XML

XQuery

XPath

Microsoft Office

TCP/IP

Test unitaire