Christophe BEGHDAD

Professionnellement : Feïnyx Images est une association d'éducation à l'image basée sur Paris et Marseille.

L'accompagnement de jeunes ( étudiants ou pas) (en cinéma ou pas) dans l'épanouissement artistique appuyé par des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.



Projets en tout genre, de tout type car il est certain que dans ce monde du 21e siècle, il est plus qu'important d'être éduqué et comprendre l' " image " sous tous ses rapports au monde.



Personnellement : Passionné de cinéma, surtout par le fait de pouvoir faire "rêver", la production est pour moi le moyen le plus approprié à mes capacités pour y parvenir.

Toujours à l'affût de collaborations ambitieuses, auprès de personnes passionnées et expérimentées.



C.B



chris.B.prod@gmail.com



Mes compétences :

Animation

Cinéma

Cinéma d'Animation

Production