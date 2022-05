Sandrine MOURAS

26 ans d'expérience en produits grand public, au sein de groupes internationaux (annonceurs) et en agences de communication, occupant successivement des postes de Chef de groupe marketing, Directeur de clientèle, Directeur marketing & développement, Directeur Général et Vice Présidence.



Mon expertise va de la conduite et du développement rentable de sociétés/ filiales/ centres de profits, à la réflexion stratégique (marketing/ventes/finance/production/administration/RH), la recherche de nouveaux relais de croissance, le P&L management, la mise en place d’organisations performantes, le management d’équipes pluri-disciplinaires, le lancement de nouveaux produits et le développement de réseaux de distribution, les projets événementiels et la négociation de partenariats stratégiques, la connaissance des media, du digital et des réseaux sociaux.



Mes compétences :

Centres de profits

Audio

Marketing

Musique

Management

Digital

Média

Entertainment

Directeur général