REALISATEUR - ASSISTANT REALISATEUR - CADREUR



Je m'appelle Morgan Cini. Je suis diplomé de l'ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle).



Après 4 ans d'études à l'ESRA dont ma dernière année à New York, j'ai réalisé:



"Stranger at home", une comédie musicale aux Etats-Unis (NYC) en partenariat avec l'ESRA et la New School for Drama.



un documentaire sur le patriotisme américain "American state of mind".



un reportage sur le "Bastille Day" à New York.



J'ai été 1er Assistant réalisateur:



sur la Web Serie "The 47th floor" et des courts métrages pro à New York comme "Pain Medicine" de Shira-Lee Shalit.



sur une émission de Web TV ".COM"



J'ai été chef de projet/cadreur/photographe de plateau pour stimuler la promotion d'un film indépendant américain "Love, Lies and Seeta".



J'ai aussi été cadreur et assistant-cadre sur des court métrages américains ("MAD"), pour la télévision plateau, video clips , reportage, à Paris (BRBR TV) ainsi qu'une conférence au Ministère de l'immigration.



Anglais courant



Matériel à disposition : CANON 7D et MICRO DIRECTIONNEL RODE



