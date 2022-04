Christophe BÉGON

Expert en conception et développement objet, je suis venu chez Viseo afin d'apporter mes compétences d'ingénieur qualité à leur pôle technique. Ma mission principale consiste à rendre le plus générique possible les développements et paramétrage des logiciels afin de pouvoir capitaliser les développements.

Mes missions actuelles se font sur le M.E.S. QuBES et l'ERP SAP Busisness one.

Langages: C/C++, C#.NET, VB.NET, PASCAL, DELPHI, JAVA





Mes compétences :

Conception objet

C/C++

C# .NET et VB.NET

M.E.S. QuBES

SAP Business One

Conception

Qualité

Développement

Informatique

Linux

VB.NET

Microsoft Dynamics AX