François PROUTEAU



Depuis 2014

Goupe Roullier (St Malo)

Responsable Equipe Projets SAP Buisiness One



2012 2013

VISEO (Lyon)

Consultant senior SAP Business One



2005 2011

Globale Solution (74 Annecy)

Chef de Projet / Consultant SAP Buisiness One



2001 à 2004

SENSUS Metering Systems Europe Asie Pacifique (Ex INVENSYS)



Chef de Projet INFORMATIQUE et ERP (SAP R3)De AVRIL 1999 à 2001

SOCAM Groupe INVENSYS Basé à Rillieux 69140 France



Chef de Projet ERP (MFG PRO / COMPTA PRO)



Responsable Système d’Info de la zone Europe de l’Ouest



1987 A 1999

LAMBERET Constructions Isothermes



Responsable informatique



Langues : Anglais Lu écrit parlé

Espagnol niveau BAC



Mes compétences :

SAP