François PROUTEAU

J’ai suivi une formation d’ingénieur en alternance au sein de l’entreprise RAPIDEX SM. J’ai eu pour objectif, au cours de ces trois années de formation, la réduction de coûts de production d’un système de palettisation ainsi que sa fiabilisation et l’amélioration de ses performances.

Mon rôle dans cette mission a donc été divisé en plusieurs étapes, à savoir l’étude de l’existant, de ses coûts et de ses points faibles, puis la recherche de solutions et leur mise en place.



J’ai donc été amené à aborder les différents aspects du métier d’ingénieur en conception :

- Aspects relationnel et humain

- Aspect technique lors des tâches de conception (utilisation de l’analyse de la valeur), de montage (méthodes, faisabilité) et d’essai.

- Aspect économique par l’étude des prix de revient des machines, le chiffrage de solutions.

- Aspect scientifique

- Aspect social, managérial et juridique



Mes compétences :

Ingénierie

Mécanique

Chiffrage

SolidWorks

Calcul de coûts

Conception