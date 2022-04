François PROUTEAU

Je travaille dans l'industrie depuis 15 ans, dans le domaine de l'énergie nucléaire. Je suis actuellement responsable d'un département de production au sein de la société DCNS, dans l'établissement de Nantes-Indret.



Mes principales réalisations sont les suivantes :

•Conduite de changements d’organisation menant à la mise en place d'équipes allant de 20 à 60 personnes chez AREVA puis chez DCNS (définition de l’organisation, des missions et des objectifs, mise en place de plans de progrès)

•Nommé expert Areva dans la fabrication des composants lourds

•Missions d’assistance technique (centrales nucléaires françaises, Indonésie, Chine, USA, Japon)

•Sélectionné par Areva pour participer au « Prix des Ingénieurs de l’année 2004 », co-organisé par les journaux Industrie et Technologies et l’Usine Nouvelle.



Mes compétences :

Chaudronnerie

CND

Energie

Management

Methodes

Nucléaire

Soudage

Usinage