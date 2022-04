Catherine GUEVARA

Innov-Home vient de fêter ses 4 ans !



Notre site internet propose plus de 460 biens à votre disposition.

Aujourd'hui, nous sommes prêt à nous associer pour faciliter le logement des salariés à des prix très attractifs.

Innov-home accompagne sur les petites ou grandes mobilités partout en France.

Plus de 2000 salariés nous on fait confiance à ce jour venant de plus de 50 entreprises différentes, pourquoi pas vous ?



