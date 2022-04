Christophe BELLEGUEULLE

Conseiller Commercial Secteur NORD Pas De Calais, je prospecte activement l’ensemble des entreprises utilisant des vêtements de travail dans le cadre de leur activité.



Je propose à mes prospects de leur fournir les tenues professionnelles et de m’occuper de leur entretien, au quotidien.

Pour cela, je leur soumets un partenariat « Gagnant /Gagnant » sur la base de 3 points essentiels :



-Des tenues adaptées aux contraintes de l’activité des prospects.

-Un engagement de partenariat équilibré, en toute transparence.

-Un service adapté, personnalisé et humain.



J’accompagne la mise en place de mes clients en relation avec le Service Client, que je me charge de présenter.



En parallèle, de la prestation de vêtements professionnels, je propose tout une gamme d’équipement sanitaire et tapis de sol.



N’hésitez pas à me contacter si vous avez des projets.



Mes compétences :

Vente

B to B

Location textile

Coaching d'équipe