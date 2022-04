Christophe BELLINI

Compétences-clés :

Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes internationales

Négociation commerciale

Aisance d’évolution en contexte multiculturel

Gestion du changement et de l’innovation

Pilotage de projets de transformation

Transformation Digitale

Esprit d’analyse et de gestion de la complexité « connecting the dots »

Définition et mise en œuvre d’axes stratégiques



Savoir-Etres :

Forte capacité interpersonnelle

« Sensing & Influencing » skills

Sens du contact

Capacité de mobilisation

Créativité et orientation solution

Pragmatisme







Spécialités : Anglais : courant

Italien : courant

Allemand : Rapidement perfectible



Mes compétences :

Achats

Achats internationaux

Management

International

Supply chain management

Sourcing

Négociation

Conduite de projet