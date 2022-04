Christophe BÉNARD

Chef de Projet Digital en Maitrise d'Ouvrage



13 ans d'expérience



Secteur : Banques et Assurances



Spécialisé sur les problématiques rattachées :

- aux nouvelles technologies, digital and user experience, ...

- à la Banque en Ligne et intégration d'applications Internet en environnement multicanal et multisites



J'ai pu exercer mes compétences au travers de différents postes qui m'ont permis de maîtriser l'ensemble du process Projet :

- pilotage et coordination de projets,

- rédaction de différents livrables (EdB, CdC, SFG/D, Stratégies de recette, ...),

- conduite de changement

- management de petites équipes ( < 5 personnes)



Aujourd'hui, après plusieurs expériences réussies, je souhaite axer mon évolution professionnelle vers des fonctions stratégiques de pilotage et management d'équipes projet.



Je souhaite au travers de ce poste pouvoir participer pleinement à la réussite de projets stratégiques :

- en exploitant mon sens de l’organisation,

- en mettant à profit mon relationnel et ma gestion des conflits,

- en définissant des solutions toujours plus innovantes pour l'entreprise,

- en offrant mon expérience auprès des collaborateurs afin d’optimiser leurs compétences individuelles.



Mes compétences :

Chef de projet

Conseil

Management

Management stratégique

Manager

MOA

Organisation

Pilotage

PMO

Stratégie

Gestion de projet

Informatique

AMOA

Conduite du changement

Project Management Office