Christophe BENDRE

- Réalisation dans l'ensemble des secteurs du bâtiment, touristiques, santé, portuaires, industrielles, énergétiques, logistiques, commerces et publics

- Réalisation dans le secteur du commerce de petites ou grosses enseignes

- Études urbanistiques de développement régionale, de ville, de quartier au lotissement

- Etudes de sécurité / sécuritaire pour la réalisation architecturale, ou urbaine



Autre développement:

- Management et gestion dans le secteur nautique de petites ou grosses unités sur la Guadeloupe



Compétences:

Direction opérationnelle

Animation des équipes

Pilotage opérationnel

Management

Techniques

Financières

Relationnelles

Force de proposition, apporteur d'idées et de solutions face à des situations complexes.



Mes compétences :

Bâtiment

Architecture

Gestion de projet

Développement durable

Conseil

Management

Immobilier

Négociation

Urbanisme

Sécurité

Sociable et Responsable