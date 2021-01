Hugues BURGER

MAITRISE de tout le Cycle de vie des Bâtiments et valorisation du patrimoine immobilier :

Achat, Conception, Construction, Maintenance et exploitation, Améliorations (aménagement, performance énergétique, réduction des coûts d'exploitation, etc...), agrandissements et réaménagements, vente .



Management ( 20 ans)

Directeur technique immobilier ( 15 ans)

Directeur commercial ( + de 15 ans) dans divers domaines : Hôtellerie, Ingénierie, Maintenance, exploitation et efficacité énergétique des bâtiments, Artistique

Responsable de Projet ( 15 ans) dans les domaines du bâtiment et de l' immobilier

Architecte ( 15 ans) grande diversité de projets : ERP : Hôtellerie, médical, , logement, tertiaire, Artistique .....

Mises aux nomes : Accessibilité et sécurité incendie

Responsable de Programme immobilier ( + de 5 ans)



Mes compétences :

Management de projet

Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage

Management d'équipes

BBC

Conception

BIOCLIMATIQUE

Maîtrise d'oeuvre

HQE

Aménagements intérieurs

Architecte

Pilotage de projets

Développement durable

Aménagements paysagés

AUDIT

DCE

Développement commercial

Développement

Économie

MOE

Maintenance

AMO

Management

Appel doffre

Design