Christophe BENOIT

L'alignement de l'IT sur le métier constitue un enjeu essentiel pour les entreprises. La maturité des modèles d’organisation ainsi que les techniques, méthodes et outils disponibles aujourd’hui donnent les moyens d’atteindre efficacement cet objectif.



Mes sujets de prédilection dans cette perspective sont :

• l'optimisation du time-to-market à travers la productivité, la qualité et l'agilité

• la gouvernance du SI par l'architecture d'entreprise

• l'autonomie des utilisateurs favorisée par la mise à disposition de solutions modulables permettant des évolutions sans intervention des équipes IT

• mettre le SI au service du pilotage de l’entreprise à travers la promotion d’outils d’aide à la décision

• réduire la distance entre les équipes métiers et les équipes IT et promouvoir une organisation plaçant l’informatique au coeur du métier

• rationaliser l’activité et réduire les couts de l’IT à travers la mise en place de processus, bonnes pratiques, méthodes et outils



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecture

Réduction des coûts

Amélioration de la productivité

Management

Communication

Gestion de la qualité

Méthode agile

Architecture SOA

Organisation